Зеленський підписав закон про нові правила кредитування для жителів прифронтової зони

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Державна прикордонна служба України

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1451-ІХ, прийнятий Верховною Радою 19 травня, який скасовує заборону на штрафи за новими кредитами для громадян, що живуть в зоні ООС, а також заборону стягнень на заставну нерухомість за кредитами, що оформлені після травня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті президента.

Документ скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які жителі прифронтової зони (крім окремо визначених населених пунктів) брали після 1 травня.

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня, або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

«Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості», — зазначають у пресслужбі Зеленського.

Також скасовується заборона на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого/середнього бізнесу та розташована в зоні ООС.

Заборона виселяти громадян з житлових будинків, переданих в іпотеку за діючими кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення, залишиться в дії.

«Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%» на рівних умовах з усіма громадянами України», — сказано в повідомленні.