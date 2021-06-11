У США відкриється ще одне генконсульство України

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Giuseppe Milo / Flickr

У США відкриється нове генеральне консульство України. Його розташують у місті Х’юстон, штат Техас.

Про це у своєму Facebook написало посольство України в США.

Там зазначили, що посол Оксана Маркарова підписала офіційну угоду про оренду приміщення, де розташовуватиметься консульство.

«Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства», — повідомили у посольстві.