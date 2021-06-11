МВС хоче купити шість літаків для Нацгвардії і ДСНС. У списку модифікації Ан-32, Ан-178 і Ан-74

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Міністерство внутрішніх справ хоче купити шість літаків для Держслужби з надзвичайних ситуацій і Національної гвардії у ДП «Антонов» і Харківського авіазаводу.

Про це пише LIGA.net з посиланням на відповідь МВС.

Для ДСНС у «Антонова» хочуть купити два Ан-178-100Р під держгарантії в 3,53 млрд гривень і один Ан-32П під гарантії в 470 млн грн. У ДСНС вже працюють над документами для проведення закупівлі.

Ан-32П — це двомоторний пожежний літак, який оснащений чотирма зовнішніми знімними баками обʼємом по 2 тисячі літрів кожен. Ан-178-100Р — це близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами.

Для Нацгвардії розглядають три літаки Ан-74Т-200А виробництва «Харківського державіаційно-виробничого підприємства». Ці багатоцільові транспортні літаки призначені для доставки особового складу і вантажів. Купівля буде можлива у разі виділення додаткових асигнувань з держбюджету, зазначили у МВС.