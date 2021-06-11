На Донбасі біля Водяного убитий український військових. Бойовики обстріляли позиції з гранатометів

Новини

Степанов Анатолій / УНІАН

Біля села Водяне (Приазовʼя) у результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Як повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил, проросійські бойовики двічі вели вогонь по українських позиціях з станкових і ручних гранатометів — боєць отримав важкі осколкові поранення і помер на місці.

Подробиці загибелі і дані військового не розкриваються.

В цілому за сьогодні, 11 червня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Крім вищевказаних обстрілів, вогонь вівся по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, яке біля Донецька, а також з гранатометів і кулеметів у напрямку сіл Опитне і Південне.