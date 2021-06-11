На Донбасі біля Водяного убитий український військових. Бойовики обстріляли позиції з гранатометів
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- Костя Андрейковець
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Степанов Анатолій / УНІАН
Біля села Водяне (Приазовʼя) у результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.
Як повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил, проросійські бойовики двічі вели вогонь по українських позиціях з станкових і ручних гранатометів — боєць отримав важкі осколкові поранення і помер на місці.
Подробиці загибелі і дані військового не розкриваються.
В цілому за сьогодні, 11 червня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Крім вищевказаних обстрілів, вогонь вівся по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го калібру поблизу Водяного, яке біля Донецька, а також з гранатометів і кулеметів у напрямку сіл Опитне і Південне.
- 9 червня на Донбасі загинула 22-річна лейтенант Карина Шемчук з 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
- До цього, 5 червня, один боєць підірвався на міні. Його госпіталізували.
- З початку 2021 року російські військові, а також бойовики «ДНР» і «ЛНР» вбили майже 60 військових ЗСУ.