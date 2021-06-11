Німеччина вилучила Україну зі списку країн з високим рівнем поширення коронавірусу

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Німеччина вилучила Україну зі списку країн з високим ризиком поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У пʼятницю Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI) заявив, що Німеччина вилучила з цього списку Вірменію, Австрію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Канаду, Кіпр, Косово, Ліван, Молдову, Чорногорію, Північну Македонію, Сербію, Україну і США. Це рішення набуде чинності 13 червня.

Рішення означає, що мандрівники, які вʼїжджають до Німеччини літаком, повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, доказ вакцинації або результати тесту на наявність антитіл після одужання від COVID-19.

Крім того, у пʼятницю міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що з 1 липня будуть дозволені поїздки для туристів із країн з показником зараження нижче ніж 200 на 100 тисяч осіб. При цьому такий показник повинен бути встановлений протягом останніх семи днів.