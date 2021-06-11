«П’ятниці задля майбутнього». Грета Тунберг вперше після пандемії відновила щотижневий протест

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Екоактивістка Грета Тунберг повернулася під будівлю парламенту Швеції, щоб відновити свій традиційний п’ятничний протест за клімат.

Про це вона написала у своєму Twitter.

Школярка вийшла на протест з невеликою групою однодумців, щоб не порушувати карантинних обмежень. Протестувальники були у масках та з розмальованими плакатами «П’ятниці задля майбутнього» і «Шкільний страйк за клімат» .

«Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень», — зазначила Грета у дописі.