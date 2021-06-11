Податкова прийшла з обшуками до «Нафтогазу» у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн

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Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) проводять обшуки у низці приміщень НАК «Нафтогаз» у справі про ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на суму 2,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Зазначено, що від жовтня 2015 року і дотепер посадові особи «Нафтогазу» не завершили процедуру митного оформлення газу, купленого у російського «Газпрому», через що до держбюджету не надійшла вищевказана сума.

«Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України (ГТС), однак «Нафтогаз» не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються», — заявили податківці.

У ДФС запевняють, що зібрали достатньо доказів ухилення від сплати податків. Остаточну суму збитків належить встановити судово-економічній експертизі.

Крім цього, перевірять посадових осіб Енергетичної митниці ДФС, які повинні були отримувати від «Нафтогазу» документи для митного очищення природного газу.