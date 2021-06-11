Handelsblatt: Меркель особисто поїде до США для вирішення суперечки щодо «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Carsten Koall / Getty Images
Канцлер Німеччини Ангела Меркель готується до поїздки у Вашингтон для вирішення суперечки зі США щодо газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише німецьке видання Handelsblatt.
За даними ЗМІ, точна дата ще не призначена, але попередньо зустріч запланована на липень або серпень.
Як зазначається, поїздка стане першим візитом канцлера у столицю США після перемоги Джо Байдена на виборах президента. Переговори охоплять широке коло тем, але «Північний потік — 2» гратиме особливо важливу роль.
Наразі сторони мають декілька варіантів врегулювання суперечки, зокрема вони торкнуться й України.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».