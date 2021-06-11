Handelsblatt: Меркель особисто поїде до США для вирішення суперечки щодо «Північного потоку — 2»

Новини

Carsten Koall / Getty Images

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готується до поїздки у Вашингтон для вирішення суперечки зі США щодо газопроводу «Північний потік — 2».

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

За даними ЗМІ, точна дата ще не призначена, але попередньо зустріч запланована на липень або серпень.

Як зазначається, поїздка стане першим візитом канцлера у столицю США після перемоги Джо Байдена на виборах президента. Переговори охоплять широке коло тем, але «Північний потік — 2» гратиме особливо важливу роль.

Наразі сторони мають декілька варіантів врегулювання суперечки, зокрема вони торкнуться й України.