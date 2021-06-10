Мер Рівного спершу пригрозив вивезти ромів з міста, але потім перепросив

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Міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив, що насильно вивезе ромів із міста, але згодом попросив вибачення за сказане, мовляв, то були емоції.

Відповідну заяву він зробив в ефірі місцевого радіо, а вибачення опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті… Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття», — сказав міський голова.

Після розголосу в ЗМІ Третяк визнав, що «відповів досить емоційно», і попросив вибачення.

«У нашій громаді справді склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, які займаються жебракуванням. Боротися з ними правоохоронці намагаються, утім безрезультатно. Адже в нашій державі жебракування офіційно не заборонене», — зазначив мер.

Він пояснив, що річ не в упередженому ставленні до осіб певної національності, а в порушенні Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від етнічного походження.

«Рівне — відкрите для всіх, але мій обов’язок як міського голови, якого обрали для захисту інтересів рівнян, обовʼязково захищати мешканців нашої громади», — наголосив Третяк.

Раніше на сайті міської ради Рівного зʼявилася петиція з проханням притягнути людей ромської національності до відповідальності за нібито вибивання вікон в авто і вимагання грошей.