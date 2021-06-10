Скандал із формою збірної України: президент УАФ Павелко відправився на перемовини з УЄФА

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Facebook / Андрій Павелко

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вилетів до Риму, де проведе переговори зі Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо ситуації з дизайном форми збірної України.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, напередодні УАФ отримала листа від Спілки щодо нових рішень, які були ухвалені стосовно форми національної збірної України з футболу.

«У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом «Героям слава!». Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної», — зазначив Павелко.

Він додав, що українська асоціація завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи.

В Офісі президента заявили, що гасло, яке вимагає прибрати УЄФА, не викликає жодних застережень. «Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло «Слава Україні!» на формі національної збірної є абсолютно слушним і не може викликати жодних застережень. І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує «Слава Україні!», то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь «Героям Слава!». Ці словосполучення записані в душі кожного українця», — йдеться в коментарі для «Української правди».