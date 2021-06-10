У світі сьогодні спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення. З різних куточків Землі діляться знімками

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Сьогодні, 10 червня, жителі Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення, яке ще називають «вогненним кільцем». Його бачили жителі США, Канади, Ісландії і північної Європи. Часткове затемнення (неповне) спостерігали жителі України та країн центральної Європи і Азії.

Українці бачили явище (при ясній погоді) приблизно о 13:30. Максимальна фаза була о 14:15, а закінчилося затемнення о 15:03.

Затемнення транслювали NASA, Королівська обсерваторія в Грінвічі і Virtual Telescope Project. У соцмережах вже публікують фотографії затемнення з різних куточків Землі.