У світі сьогодні спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення. З різних куточків Землі діляться знімками
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сьогодні, 10 червня, жителі Землі спостерігали кільцеподібне сонячне затемнення, яке ще називають «вогненним кільцем». Його бачили жителі США, Канади, Ісландії і північної Європи. Часткове затемнення (неповне) спостерігали жителі України та країн центральної Європи і Азії.
Українці бачили явище (при ясній погоді) приблизно о 13:30. Максимальна фаза була о 14:15, а закінчилося затемнення о 15:03.
Затемнення транслювали NASA, Королівська обсерваторія в Грінвічі і Virtual Telescope Project. У соцмережах вже публікують фотографії затемнення з різних куточків Землі.
- «Вогняне кільце» виникає, коли Місяць перебуває найдалі від Землі. Місяць не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється своєрідне кільце.
- У 2019 році було опубліковано перший відеозапис сонячного затемнення. Його зафільмували 28 травня 1900 року в Північній Кароліні під час експедиції Британської астрономічної асоціації.