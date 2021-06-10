НАБУ прийшло з обшуками в лікарні «Укрзалізниці» через закупівлю ПЛР-тестів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в лікарнях «Укрзалізниці» у справі про закупівлю послуг ПЛР-тестування за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Обшуки повʼязані із закупівлями у вересні-грудні минулого року. В укладанні угод із завищеними цінами підозрюють посадових осіб філій «Центру охорони здоровʼя» УЗ. Ці закупівлі були припинені департаментом категорійного управління і службами безпеки УЗ.
У компанії зазначають, що слідчим надано доступ до всіх приміщень. Всі матеріали про можливі порушення передані правоохоронцям.
- У листопаді 2020 року «Укрзалізниця» під час службової перевірки виявила низку економічних порушень, які завдали збитків компанії на суму понад 8,5 мільйона гривень. Усі матеріали були передані НАБУ.