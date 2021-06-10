Шмигаль: Україна позиватиметься до «Газпрому» у разі зупинки транзиту
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- Олег Панфілович
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Светлицький Сергій / УНІАН
Україна позиватиметься до «Газпрому» у Стокгольмський арбітраж у разі зупинки транзиту газу.
Про це у коментарі «РБК-Україна» заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що угода на транзит через Україну укладена до 2024 року. За її умовами, росіяни зобовʼязалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську газотранспортну систему. Платежі за транзит обовʼязкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.
Премʼєр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то «ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати». Джерела видання в «Нафтогазі» розповіли, що сума нового позову складе $7,2 млрд.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».