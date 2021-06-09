ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка новим народним депутатом.
Про це пише громадянська мережа ОПОРА у своєму Facebook.
Там зазначили, що ЦВК зареєструвала Вірастюка відповідно до поданої ним заяви 7 червня.
Члени Центрвиборчкому врахували рішення Верховного суду, який підтвердив перемогу Вірастюка на 87 окрузі в Івано-Франківській області.
- Довибори до Верховної Ради у 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.
- Наприкінці квітня ЦВК визнала Вірастюка обраним нардепом, але Верховний суд це рішення скасував. Після цього ЦВК теж відмовилася реєструвати Вірастюка. Там заявили, що виникла «екстраординарна ситуація» і вони не знають, що робити. Потім відбулася ще одна реєстрація, яку знову скасував Верховний суд.