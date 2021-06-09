ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка новим народним депутатом.

Про це пише громадянська мережа ОПОРА у своєму Facebook.

Там зазначили, що ЦВК зареєструвала Вірастюка відповідно до поданої ним заяви 7 червня.

Члени Центрвиборчкому врахували рішення Верховного суду, який підтвердив перемогу Вірастюка на 87 окрузі в Івано-Франківській області.