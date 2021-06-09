Туреччина почала очищати Мармурове море від слизу, який утворився через забруднення води

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У Туреччині влада почала очищати узбережжя Мармурового моря від слизу, який уже дістався Чорного й Егейського морів.

Про це повідомляє Reuters.

Через масштабне забруднення слизом під загрозою опинилися не тільки місцеві флора і фауна, але й рибальська промисловість. Човни просто не можуть пливти, бо слиз забиває двигуни та блокує роботу інших механізмів.

Міністр навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум повідомив, що Мармурове море після очищення планують оголосити заповідною зоною. Також відтепер Туреччина ретельно фільтруватиме стічні води, щоб знизити рівень азоту в акваторії на 40%.

Очищують воду і встановлюють бар’єри 25 човнів, 18 інших суден роблять усе можливе, щоб запобігти поширенню слизу.

Уперше такий слиз виявили майже 15 років тому. Цього року його ареал визнали найбільшим в історії. Морський слиз — це природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води.