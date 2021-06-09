Турция начала очищать Мраморное море от слизи, которая образовалась из-за загрязнения воды

В Турции власть начала очищать побережье Мраморного моря от слизи, которая уже добралась до Черного и Эгейского морей.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за масштабного появления слизи под угрозой оказались не только местные флора и фауна, но и рыболовная промышленность. Лодки просто не могут плыть, потому что слизь забивает двигатели и блокирует работу других механизмов.

Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что Мраморное море после очистки планируют объявить заповедной зоной. Кроме того, отныне Турция будет тщательно фильтровать сточные воды, чтобы снизить уровень азота в акватории на 40%.

Очищают воду и устанавливают барьеры 25 лодок, 18 других судов делают все возможное, чтобы предотвратить распространение слизи.