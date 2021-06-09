Мінкульт запропонував зменшити штрафи за руйнацію памʼяток. КМДА вимагає зняти законопроєкт з розгляду

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Wikipedia / Sergiy Klymenko

Київська міська державна адміністрація вимагає зняти з розгляду Комітету Ради законопроєкти № 4561 та № 4562, бо вони унеможливлюють захист і збереження об’єктів культурної спадщини.

Відповідну заяву КМДА оприлюднила на своєму сайті.

Засідання комітету відбудеться сьогодні, 9 червня, о 15:00. Проєкти згаданих законів розроблені Міністерством культури та інформаційної політики.

Столична адміністрація зазначає, що законопроєкт № 4561 повністю ідентичний до того, який у минулому році отримав зауваження від Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, Державної регуляторної служби України, Асоціації міст України, КМДА та НАЗК.

Інша частина положень, які отримали негативні висновки, зафіксовані у законопроєкті № 4562.

«Незважаючи на ці висновки, комітет реєструє законопроєкти з тими ж положеннями, без врахування зауважень», — йдеться у заяві КМДА.

Крім того, запропоновані зміни виключають з чинного закону статтю 30, через що органи охорони культурної спадщини більше не зможуть видавати приписи юридичним чи фізичним особам та накладати штрафи.

Тобто, якщо власник пам’ятки не дотримується законодавства і проводить роботи, що не відповідають проєкту реставрації, то місцеві органи охорони культурної спадщини не зможуть зупинити ці роботи. Зміни також не визначають чіткого механізму викупу об’єктів нерухомої культурної спадщини у їхніх власників.

Також Мінкультури у своєму законопроєкті пропонує зменшити фінансові санкції за недодержання вимог щодо захисту та експлуатації пам’яток зі 170 тисяч гривень до 20,4 тисячі гривень.