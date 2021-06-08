Пентагон вивів з Афганістану вже половину американського військового контингенту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство оборони США
США вивели вже близько половини свого військового контингенту з Афганістану. Завершення процесу заплановане на 11 вересня.
Про це пише CNBC.
Загалом американці вивезли вже близько 500 літаків із різним вантажем. Також вони забрали 13 тисяч одиниць техніки, які не будуть залишені афганським збройним силам.
Як зазначив генерал Центрального командування США Френк Маккензі, наразі Штати обговорюють використання своїх баз для контртерористичних місій у майбутньому.
- У липні 2020 року, після угоди з рухом «Талібан», Сполучені Штати вивели частину військового контингенту з Афганістану та покинули пʼять військових баз у провінціях Гільменд, Урузган, Пактіка і Лагман. Після цього Дональд Трамп пообіцяв вивести всіх американських військових з Афганістану до Різдва, а таліби підтримали Трампа на виборах. Частину військових у підсумку залишили.
- 14 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що війська США і НАТО будуть разом залишати Афганістан після 20-річної присутності.