Всесвітній банк прогнозує рекордне за 80 років зростання світової економіки

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Світовий банк очікує, що в 2021 році світова економіка (світовий ВВП) зросте на 5,6%, що буде найвищим показником за останні 80 років після рецесії.

Про це йдеться в червневій доповіді «Перспективи світової економіки».

Аналітики зазначили, що динаміка обумовлена інтенсивним зростанням економічної активності в декількох країнах, що розвиваються — США, Японія, Китай, а також ЄС. Зростання економіки США в поточному році очікується на рівні 6,8%. У країнах Євросоюзу показники зростання очікуються на рівні 4,2%. Японська економіка зросте на 2,9%, а китайська — на 8,5%.

«Глобальне зростання в 2021 році буде більш стійким, ніж передбачалося раніше. Швидкий прогрес у вакцинації сприяв поліпшенню прогнозів у багатьох країнах», — зазначили у СБ.

Вже у 2022 році на світ чекає стабілізація цін на промислові товари і послаблення карантинних обмежень. За прогнозом, у 2022 році зростання світової економіки становитиме 4,3%.