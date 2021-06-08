Збірна України прилетіла до Бухаресту. Там вона зіграє два поєдинки на Євро-2020
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Української асоціації футболу
Збірна України з футболу прилетіла до румунської столиці Бухаресту, де вона зіграє два поєдинки на Чемпіонаті Європи-2020.
Літак із гравцями збірної вилетів із Харкова о 17:00 і успішно приземлився в невеликому аеропорту Баняса близько 18:45. Цей аеропорт був обраний УЄФА для приймання чартерів учасників Євро-2020.
Після прильоту футболісти одразу пересядуть до автобусу, яким пересуватимуться під час Чемпіонату Європи. Той привезе їх до готелю «Каро», який стане резиденцією для гравців та тренерського штабу на період Євро-2020.
На ранок 9 червня у збірної запланована перша пресконференція. А перше тренування відбудеться того ж дня, але ввечері.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.