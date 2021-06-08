Російський футбольний союз звернувся до УЄФА через «політизовану» форми збірної України

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Facebook / Андрій Павелко

Російський футбольний союз офіційно звернеться до Спілки європейських футбольних асоціацій через нібито «політизовану» нову форму збірної України на Євро-2020.

Про це повідомляє «Чемпіонат» з посиланням на службу комунікацій РФС.

«Ми направили листа до УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА з екіпіровки, який забороняє політичні висловлювання [...]. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань», — заявили в РФС.