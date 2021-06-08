Суд Гааги залишив у силі довічний вирок сербському генералу Младичу. Байден назвав рішення історичним

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Трибунал ООН у Гаазі затвердив довічний вирок колишньому командувачу боснійських сербів, генералу Ратко Младичу.

Про це повідомляє ВВС.

Апеляційна палата підтвердила вердикт суду 2017 року, залишивши в силі покарання за злочини, скоєні в 1992—1995 роках під час війни в Югославії.

Младич визнаний винним у вбивствах, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних осіб і захопленні заручників. Загалом його визнанали винним за 10 пунктами з 11 — за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині, зокрема за геноцид мусульман у Сребрениці в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч осіб.

Крім того, Младич визнаний винним у злочинах проти людяності та порушенні звичаїв ведення війни у звʼязку з чотирирічною облогою міста Сараєво. За час облоги в місті загинули 11 тисяч мирних жителів.

Як передає AFP, президент США Джо Байден назвав рішення трибуналу історичним.