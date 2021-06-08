Верховний суд відмовив Філарету у визнанні недійсним Помісного собору, на якому утворили ПЦУ

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховний суд відмовив патріарху Філарету у задоволенні позову. Той вимагав, щоб суд визнав недійсним Помісний собор, під час якого було створено Православну церкву України, та всі його рішення.

Про це у своєму Facebook написав митрополит ПЦУ Євстратій.

«Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, який було скликано ним особисто разом з Архієрейським собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом із президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все «було ситуативно», — зазначив він.

У своєму рішенні Верховний суд зазначив, що подібні церковні питання не можуть розглядатися у світських судах, тому що держава відділена від церкви. А будь-яке рішення суду трактувалося б як втручання у внутрішні церковні справи.

За словами Євстратія, таким чином Верховний суд створив прецедент того, що всі внутрішні питання релігійних організацій, які керуються власними статутами і нормами, не можуть оскаржуватися у світських судах.