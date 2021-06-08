Футбольну асоціацію Англії уперше за 157-річну історію очолить жінка

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Футбольна асоціація Англії (FA) у вівторок, 8 червня, оголосила про призначення нового керівника організації. Уперше за 157-річну історію існування асоціації цю посаду отримала жінка — Деббі Гʼюїтт.

Про це йдеться на офіційному сайті FA.

Гʼюїтт обійме посаду керівника Футбольної асоціації Англії з січня 2022 року. Попередній очільник Футбольної асоціації Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.

Гʼюїтт наразі є членом ради директорів Visa Europe та главою британської мережі ресторанів і пабів The Restaurant Group. За свої досягнення в бізнесі у 2011 році вона отримала звання кавалера ордена Британської імперії.