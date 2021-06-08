Tesla скасувала вихід найдорожчого флагманського седана Plaid +

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Win McNamee / Staff

Глава компанії Tesla Ілон Маск вирішив скасувати вихід найшвидшого та найдорожчого флагманського седана Plaid +, бо вважає, що версія Plaid уже достатньо якісна та не потребує удосконалення.

Про це він написав у своєму блозі, повідомляє Motor1.com.

«Plaid + скасовується. У ньому немає необхідності, тому що Model S Plaid і так дуже хороша. Від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди. Найшвидший серійний автомобіль з будь-коли створених», — написав Маск.

Версія Model S Plaid + більше недоступна для замовлення на американському сайті Tesla, але там і досі вказані терміни виходу моделі — середина 2022 року.

Plaid коштує $119 990 і забезпечує рівень продуктивності практично ідентичний до Plaid + за $149 990 доларів.

Скасована версія обіцяла 520 миль (837 км) без підзарядки, а заряду звичайної версії вистачає на 350 миль (563 км).