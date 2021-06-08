Суддю райсуду Дніпропетровщини спіймали на хабарі — вимагала $2,5 тисячі за «правильне» рішення
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Суддю Дніпропетровського районного суду викрили на отриманні $2,5 тисячі хабаря за ухвалення «правильного» рішення у справі.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
Як зазначається, суддю затримали 7 червня у службовому приміщенні суду.
За даними слідства, служителька Феміди вимагала й отримала гроші за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи в цивільній справі.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво) Кримінального кодексу України, тривають слідчі та процесуальні дії, вирішується питання про повідомлення судді про підозру.
Окремо в НАБУ зауважили, що розслідування справи триває з лютого 2021 року.
- Раніше Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області та визнав її винною в отриманні хабаря в €1 тисячу. За даними журналіста Олега Новікова, йдеться про суддю Ганну Білик, яка вимагала гроші у підприємства за рішення у справі про вилучення 13,5 тонни пального податківцями. За винагороду вона обіцяла повернути пальне. Суддю засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля і земельної ділянки у Броварах.