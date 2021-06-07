Житомир першим в Україні запустить пілотний проєкт сервісу адмінпослуг для ветеранів

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У Житомирі вперше в Україні запустять пілотний проєкт сервісу з обслуговування ветеранів війни, членів сімей загиблих.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

7 червня в Житомирі запрацював «Прозорий офіс», який надаватиме понад 400 послуг. У рамках проєкту там облаштують два робочі місця, де адмінпослуги ветеранам і сім’ям загиблих надаватимуть фахівці міської ради та Мінветеранів. Це дозволить ветеранам і родинам загиблих захисників швидко й ефективно отримувати послуги, а також покращить якість обслуговування захисників України.