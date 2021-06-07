Катастрофа MH17: суд Гааги розпочав розгляд справи по суті

Новини

Twiter / CourtMH17

Окружний суд Гааги почав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Про це повідомляє пресслужбу суду.

На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань:

чи був збитий рейс MH17 ракетою «БУК»;

чи була випущена ракета «БУК» з сільськогосподарського поля неподалік від Первомайського;

чи брали обвинувачені у цьому участь.

Упродовж трьох днів з 8 до 10 червня суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Після цього 17 та 18 червня у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи, а захист зможе обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Блок слухань триватиме до 9 липня, а у вересні 2021 року родичі загиблих отримають можливість звернутися до суду.

19 червня 2019 року Обʼєднана слідча група вперше назвала імена чотирьох підозрюваних — росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Зрештою, вони й стали обвинуваченими в цьому процесі.