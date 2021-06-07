Катастрофа MH17: суд Гааги розпочав розгляд справи по суті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twiter / CourtMH17
Окружний суд Гааги почав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.
Про це повідомляє пресслужбу суду.
На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань:
- чи був збитий рейс MH17 ракетою «БУК»;
- чи була випущена ракета «БУК» з сільськогосподарського поля неподалік від Первомайського;
- чи брали обвинувачені у цьому участь.
Упродовж трьох днів з 8 до 10 червня суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.
Після цього 17 та 18 червня у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи, а захист зможе обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.
Блок слухань триватиме до 9 липня, а у вересні 2021 року родичі загиблих отримають можливість звернутися до суду.
19 червня 2019 року Обʼєднана слідча група вперше назвала імена чотирьох підозрюваних — росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Зрештою, вони й стали обвинуваченими в цьому процесі.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули.
- Росія свою причетність до катастрофи літака відкидає, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення у причетності до катастрофи росіянам — генерал-майору Сергію Дубинському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).