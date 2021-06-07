«У будь-який момент і в будь-якому місці планети». Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом до його переговорів з Путіним

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітись із президентом США Джо Байденом перед його переговорами з Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтервʼю Axios.

«Розумію, що через наявні у Байдена плани та його жорсткий графік це може не відбутися, але вибір залишається тільки за ним. Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якому місці планети, я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю [Путіна і Байдена]», — наголосив він.

На думку Зеленського, контакт «у тій чи іншій формі» між ним і Байденом можливий.

Також український президент розповів, що був «декілька разів здивований» рішенням США щодо «Північного потоку — 2», яке спрямоване «не на підтримку України». Зеленський вважає, що воно може «послабити довіру» українців до США.

«У нас була перша розмова з президентом Байденом, це була телефонна розмова, і я отримав всі сигнали. Це були прямі сигнали, і я був дуже цьому радий. Окрім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дізнався про нього з преси. Я вважаю, що між стратегічними партнерами відносини повинні бути прямими», — додав він.

Президент України запевнив, що зараз тільки США здатні зупинити будівництво газопроводу в обхід України.

«Це [«Північний потік — 2»] зброя, справжня зброя, і я відкрито говорю про це. Зброя в руках Російської Федерації. [...] Це не дуже зрозуміло, і я, безумовно, не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США», — зауважив Зеленський.

Водночас український президент висловив сподівання, що Байден застосовує в політиці тактику баскетболіста Майкла Джордана, в іншому разі «у Росії буде чудова можливість взяти гору над США».

«Це нагадує мені, як грав раніше Майкл Джордан... Він дуже часто заманював опонента, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки хвороби. Він мав багато різних секретних трюків, щоби змусити суперника розслабитися і нав’язати йому його власну тактику і помилкове відчуття близької перемоги. А в потрібний момент Джордан кардинально змінював тактику і здобував перемогу в останню хвилину… Тому я все-таки вірю, що Байден — це Джордан в політиці», — прокоментував Зеленський часткове запровадження санкцій щодо газопроводу.