Прем’єр Британії закликав G7 забезпечити вакцинацію від коронавірусу всього світу до кінця 2022 року

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) на майбутньому саміті взяти зобовʼязання щодо забезпечення вакцинації всього світу від коронавірусу до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Belfast Telegraph.

На думку британського прем’єра, це стало б «найбільшим подвигом в історії медицини».

«Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії [...] Вакцинація усього світу до кінця наступного року стане найбільшим досягненням в історії медицини», — сказав він.

За його словами, боротьба з коронавірусом є найбільшим викликом післявоєнної епохи, і саме лідерам G7 потрібно очолити «глобальне відновлення», забезпечивши населення доступом до вакцини протягом наступних 18 місяців.