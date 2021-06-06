Лідер німецьких «Зелених» Габек розкритикував уряд країни: Не розумію, чому ми постачаємо зброю Єгипту, але не Україні

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Wikipedia/ Heinrich-Böll-Stiftung

Співголова партії «Зелених» Німеччини Роберт Габек розкритикував німецький уряд за небажання постачати Україні оборонне озброєння, наголосивши, що запит української влади про поставки є виправданим.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє «Європейська правда».

«Німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну у Ємені, що є однією з найбільших гуманітарних катастроф нашого часу. Але Україні, яка зазнала нападу, не постачаються ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення. Я зовсім не розумію, як такою політикою [уряду Німеччини] можна ще хизуватися», — заявив Габек.

Він підкреслив, що ситуація в України для Європейського союзу та його безпеки «має вирішальне значення».

«Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте народ обрав ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни на Донбасі. Мій візит [нещодавно він відвідував Україну] був покликаний нагадати, що боротьба України — це боротьба самої Європи», — зазначив Габек.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung виступив за поставки Німеччиною зброї в Україну. Він нагадав, що з початку війни на Донбасі Берлін не надав озброєння, хоча у нього є можливості це зробити. Він підкреслив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель «багато зробила» для України, але він очікував від неї «більшого».