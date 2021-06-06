Збірна України презентувала нову форму для Євро-2020 — із мапою країни та гаслом «Героям слава!»

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Facebook / Андрій Павелко

Збірна України з футболу презентувала нову форму, у якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це у своєму Facebook написав очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 в новій — особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни», — зазначив він.

Форму виготовив партнер збірної — компанія Joma. На передній частині футболки, у центрі розміщена емблема збірної та контури України, а на горловині будуть написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!».

Форма буде представлена у трьох традиційних кольорах збірної — жовтому, синьому та білому.