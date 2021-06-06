Трамп вперше за три місяці виступив на публіці і вимагав від Китаю компенсації за пандемію

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Chip Somodevilla/Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп виступив на з’їзді республіканців у штаті Північна Кароліна. Це його перша публічна поява за останні три місяці.

Про це пише Reuters.

Під час своєї промови Трамп заявив, що Китай повинен виплатити світові 10 трильйонів доларів компенсації за пандемію коронавірусу. Він також запропонував, щоб всі країни відмовилися від виплат Китаю боргів.

Також 45-й президент США повідомив, що готовий допомагати республіканцям під час виборів у Конгрес 2022 року та на президентських виборах 2024 року. Він знову натякнув на свою можливу участь у цих виборах.

Трамп розкритикував діяльність чинного президента Джо Байдена і його адміністрації. Він назвав її «найбільш радикально лівою за всю історію». Також він звинуватив Байдена у підтримці будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2».