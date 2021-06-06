Трамп вперше за три місяці виступив на публіці і вимагав від Китаю компенсації за пандемію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Chip Somodevilla/Getty Images
Колишній президент США Дональд Трамп виступив на з’їзді республіканців у штаті Північна Кароліна. Це його перша публічна поява за останні три місяці.
Про це пише Reuters.
Під час своєї промови Трамп заявив, що Китай повинен виплатити світові 10 трильйонів доларів компенсації за пандемію коронавірусу. Він також запропонував, щоб всі країни відмовилися від виплат Китаю боргів.
Також 45-й президент США повідомив, що готовий допомагати республіканцям під час виборів у Конгрес 2022 року та на президентських виборах 2024 року. Він знову натякнув на свою можливу участь у цих виборах.
Трамп розкритикував діяльність чинного президента Джо Байдена і його адміністрації. Він назвав її «найбільш радикально лівою за всю історію». Також він звинуватив Байдена у підтримці будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2».
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.