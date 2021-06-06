У Польщі з 15 поверху зірвався ліфт з українцями. Вони перебувають у лікарні
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- Олексій Ярмоленко
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Двоє українців у польському місті Лодзь потрапили до лікарні після того, як ліфт, на якому вони були, зірвався з 15 поверху.
Про це пише TVN24.
У поліції зазначили, що інцидент стався вдень 5 червня. Двоє українців перебували у шахті ліфта і фарбували її, стоячи на його даху. Але через технічну несправність ліфт зірвався.
Правоохоронці повідомили, що чоловіки вижили завдяки тому, що у ліфта спрацював аварійний гальмівний механізм. Наразі обидва українці перебувають у лікарні, стан одного з них тяжкий.
- У січні 2019 року у Сумах коляску з двомісячним немовлям затиснуло дверима ліфта, після чого кабіна почала опускатися вниз. Від отриманих травм дитина померла.
- Після цього інциденту правоохоронці затримали директора «Міськсумиліфт» та електромонтера. Їх звинувачують у вбивстві через необережність.