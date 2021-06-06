На Донбасі український військовий підірвався на вибуховому пристрої

Новини

Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбасі один боєць Збройних сил України підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він перебуває в лікарні.

Про це пише пресцентр ООС.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що за минулу добу, 5 червня, обстрілів з боку бойовиків не було зафіксовано. Водночас уранці 6 червня ті обстріляли українські позиції біля Пісків з міномета 120 калібру.