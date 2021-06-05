Країни G7 домовилися про глобальний податок для великих корпорацій. Рішення називають «революцією»

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Міністри фінансів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) у суботу домовилися щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15%.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що «Велика сімка» погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б «пристосованою до світової цифрової ери». Він наголосив на важливості забезпечити її справедливість, а саме - щоб «відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях».

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації — особливо технологічні гіганти — не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших країнах.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав це «податковою революцією», а також «поганими новинами для податкових оаз», адже в майбутньому концерни більше не зможуть переносити свій прибуток до країн з низьким податком.

Водночас міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що 15 відсотків - це «мінімум». За його словами, Франція прагнутиме «амбіційнішого рівня оподаткування». У G7 сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.