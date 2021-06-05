Україна внесла до «чорного списку» пʼятьох іноземців за зйомки фільму в окупованому Криму
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Міністерство культури та інформаційної політики у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
«Міністерство, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми «Небо» про російських військових у війні в Сирії та [участь] у так званому «міжнародному музичному фестивалі «Дорога на Ялту», внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», — йдеться у повідомленні представництва.
Служба безпеки України заборонила цим особам в’їзд на територію України терміном на три роки.
Фільм під робочою назвою «Небо» знімали восени 2020 року у покинутому санаторії поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, що порушив її кордони.
- Раніше солісту білоруського гурту «Песняры» Валерію Дайнеко та російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили вʼїзд в Україну за незаконні візити до окупованого Криму.