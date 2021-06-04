Міністр Ляшко заявив про перехід з вересня на електронні лікарняні

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з вересня усі лікарні в Україні перейдуть на видачу електронних лікарняних.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, до 31 серпня діятиме перехідна модель.

«Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ», — пояснив міністр.

Він зазначив, що тепер пацієнтам не доведеться ходити в лікарні за лікарняним, а потім заносити його за місцем роботи.