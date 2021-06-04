У НАБУ провели голосування за новий склад Ради громадського контролю: хто пройшов

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НАБУ

У пʼятницю, 4 червня, стали відомі результати голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За результатами рейтингового інтернет-голосування до складу Ради громадського контролю при НАБУ увійшли по троє представників від ГО «Ветеранська сокира» (Денис Божков, Антон Дідора та Владислав Штепа), ГО «Антикорупційна сокира» (Марк Савчук, Богдан Кузьмич, Віктор Прудковських), ГО «Сорорітас» (Валерій Євтифєєв, Ігор Симоненко, Анастасія Шуба), ГО «Ксенос» (Максим Литвиненко, Артем Гореславцев, Ігор Москвітін) та ГО «Українське правниче товариство» (Владислав Іванченко, Єгор Пасхалов, Іван Ясинський). Загалом 15 осіб.

Зазначимо, Савчук, Кузьмич, Прудковських, Іванченко, Симоненко, Євтифєєв, Божков, Гореславцев та Ясинський входили до попередніх скликань ради.

Окремо в НАБУ наголосили, що провели аналітичну перевірку повного протоколу голосування з частково знеособленими даними та внутрішніх журналів реєстрації подій системи голосування для виявлення можливого штучного завищення кількості голосів. Під час перевірки фактів, які б могли суттєво вплинути на результати, не виявили.

Так само підтвердили достовірність результатів голосування незалежний спостерігач ГО «Електронна демократія» та Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України.