В НАБУ провели голосование за новый состав Совета общественного контроля: кто прошел

В пятницу, 4 июня, стали известны результаты голосования за кандидатов в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По результатам рейтингового интернет-голосования в состав Совета общественного контроля при НАБУ вошли по три представителя от ОО «Ветеранська сокира» (Денис Божков, Антон Дидора и Владислав Штепа), ОО «Антикорупційна сокира» (Марк Савчук, Богдан Кузьмич, Виктор Прудковских), ОО «Сороритас» (Валерий Евтифеев, Игорь Симоненко, Анастасия Шуба), ОО «Ксенос» (Максим Литвиненко, Артем Гореславцев, Игорь Москвитин) и ОО «Українське правниче товариство» (Владислав Иванченко, Егор Пасхалов, Иван Ясинский). Всего 15 человек.

Отметим, Савчук, Кузьмич, Прудковских, Иванченко, Симоненко, Евтифеев, Божков, Гореславцев, Ясинский входили в предыдущие созывы совета.

Отдельно в НАБУ отметили, что провели аналитическую проверку полного протокола голосования с частично обезличенными данными и внутренних журналов регистрации событий системы голосования для выявления возможного искусственного завышения количества голосов. Проверка не выявила фактов, которые могли бы существенно повлиять на результаты.

Также достоверность результатов голосования подтвердили независимый наблюдатель ОО «Электронная демократия» и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.