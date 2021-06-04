Французький фотограф зняв удари блискавки у верхівку Ейфелевої вежі

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Французький фотограф Бертран Кулик зловив у кадр кілька влучень блискавки в Ейфелеву вежу.

Фотографії зроблені вранці 4 червня він опублікував у соцмережах.

На знімках видно чіткі влучення блискавки у верхівку вежі. Незважаючи на значну її висоту (300 метрів), потрапляння блискавок у неї явище нечасте. Таке відбувається 3—5 рази на рік.

Як передає Le Parisien, вночі та вранці в Парижі був сильний дощ. У 85 столичних департаментах спостерігалася сильна гроза, через що кілька районів були підтоплені. Кілька станцій метро на 13-й лінії довелося тимчасово закрити.