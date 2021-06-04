Французький фотограф зняв удари блискавки у верхівку Ейфелевої вежі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Французький фотограф Бертран Кулик зловив у кадр кілька влучень блискавки в Ейфелеву вежу.
Фотографії зроблені вранці 4 червня він опублікував у соцмережах.
На знімках видно чіткі влучення блискавки у верхівку вежі. Незважаючи на значну її висоту (300 метрів), потрапляння блискавок у неї явище нечасте. Таке відбувається 3—5 рази на рік.
Як передає Le Parisien, вночі та вранці в Парижі був сильний дощ. У 85 столичних департаментах спостерігалася сильна гроза, через що кілька районів були підтоплені. Кілька станцій метро на 13-й лінії довелося тимчасово закрити.
- Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється для відвідувачів 16 липня. Найзнаменитіша памʼятка Франції була закрита через карантин з жовтня минулого року.
- У 2020 році вежу також закривали на карантин. З весни до літа вона простояла порожньою 3 місяці. Тоді це був самий тривалий простій з часів Другої світової війни. Ця ж перерва вдвічі довша.