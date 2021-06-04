Французский фотограф запечатлел удары молнии в верхушку Эйфелевой башни

Французский фотограф Бертран Кулик поймал в кадр несколько попаданий молнии в Эйфелеву башню.

Фотографии, сделанные утром 4 июня, он опубликовал в соцсетях.

На снимках видны четкие попадания молнии в верхушку башни. Несмотря на значительную высоту башни (300 метров), молнии в нее попадают нечасто, 3—5 раз в году.

Как передает Le Parisien, ночью и утром в Париже было очень дождливо. В 85 столичных департаментах наблюдалась сильная гроза, из-за чего несколько районов были подтоплены. Несколько станций метро на 13-й линии пришлось временно закрыть.