Французский фотограф запечатлел удары молнии в верхушку Эйфелевой башни

Французский фотограф Бертран Кулик поймал в кадр несколько попаданий молнии в Эйфелеву башню.
Фотографии, сделанные утром 4 июня, он опубликовал в соцсетях.
На снимках видны четкие попадания молнии в верхушку башни. Несмотря на значительную высоту башни (300 метров), молнии в нее попадают нечасто, 3—5 раз в году.
Как передает Le Parisien, ночью и утром в Париже было очень дождливо. В 85 столичных департаментах наблюдалась сильная гроза, из-за чего несколько районов были подтоплены. Несколько станций метро на 13-й линии пришлось временно закрыть.
- Эйфелева башня в Париже снова откроется для посетителей 16 июля. Самая знаменитая достопримечательность Франции была закрыта из-за карантина с октября прошлого года.
- В 2020 году башню также закрывали на карантин. С весны до лета она простояла пустой 3 месяца. Тогда это был самый длительный простой со времен Второй мировой войны. Этот же перерыв вдвое длиннее.