Порошенко прийшов на допит до СБУ у справі Медведчука — Козака

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Експрезидент Петро Порошенко прийшов на допит у кримінальному провадженні щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Цю інформацію Укрінформу надали у пресслужбі СБУ.

«Народний депутат Петро Порошенко зʼявився на допит об 11:00», — сказали у пресслужбі. У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й обʼєктивного вивчення обставин кримінального провадження.

Порошенка викликали як свідка у кримінальному провадженні за підозрою Медведчука і Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).