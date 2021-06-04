СБУ про повернення в Україну ексрегіонала Левченка: Справу закрили у лютому, його зняли з розшуку

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Сироткіна Анастасія / POOL

Кримінальне провадження щодо колишнього нардепа від Партії регіонів Миколи Левченка, відкрите у 2014 році Службою безпеки України, було закрите у лютому 2021 року.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в коментарі «Радіо Свобода».

«Що стосується повернення до України Левченка, то це пов’язано із тим, що у 2021 році, за поданням старшого слідчого Нацполіції, оперативно-розшукову справу щодо нього закрито, а Левченка знято з розшуку», — повідомили у відомстві.

У спецслужбі зазначили, що у 2014 році щодо Левченка розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 110 та ч. 3 статті 161 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань).

У 2015 році Левченкові повідомили про підозру, а Апеляційний суд Києва дав дозвіл на його затримання. Однак згодом Генпрокуратура передала провадження слідчим Нацполіції. У квітні 2020 року процесуальний керівник у справі ухвалив рішення про закриття провадження проти Левченка, а вже в лютому 2021 року слідчі Нацполіції закрили справу.

У СБУ додали, що «окрему увагу приділяють особам, які в той чи інший спосіб сприяли або продовжують сприяти країні-агресору», однак відомство може діяти виключно у межах закону та своїх повноважень в таких ситуаціях.