СБУ оголосила підозру ексдиректору підприємства «Укроборонпрому» через обслуговування іноземного військового літака
- Автор:
- Олег Панфілович
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СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств «Укроборонпрому». Він підозрюється у тому, що надав іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання відповідного дозволу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужба зʼясувала, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно мало обслуговувати військово-транспортний літак міністерства оборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.
Директор підприємства особисто ухвалив рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.
Ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.
- Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» почав службове розслідування щодо заступника генерального директора з маркетингу та збуту Михайла Морозова на предмет його можливих звʼязків зі спецслужбами Росії.