СБУ оголосила підозру ексдиректору підприємства «Укроборонпрому» через обслуговування іноземного військового літака

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СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств «Укроборонпрому». Він підозрюється у тому, що надав іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба зʼясувала, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно мало обслуговувати військово-транспортний літак міністерства оборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Директор підприємства особисто ухвалив рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.