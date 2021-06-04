Омбудсман: Від початку війни на Донбасі загинули 152 дитини. Україна вперше на державному рівні вшановує їх памʼять

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Sasha Maksymenko / Flickr

4 червня Україна вперше на державному рівні вшановує памʼять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. З початку війни на Донбасі загинули 152 дитини.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана.

Там зазначили, що за даними моніторингової місії ООН з прав людини на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року загинули 102 хлопчиків та 50 дівчаток. Ще 146 дітей зазнали поранень.

«На превеликий жаль, ця болюча статистика повною мірою не відображає масштабів втрат, яких зазнали діти протягом тривалого збройного конфлікту. Неможливість забезпечення державного контролю за дотримання прав людини на тимчасово окупованій території позбавляє можливості оцінити масштаби проблем, з якими стикаються діти по іншу сторону лінії розмежування», - наголосили у заяві омбудсмана.

В Офісі омбудсмена додали, що за оперативною інформацією Національної соціальної служби станом на 30 травня 2021 року кількість дітей, що отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, становить 66 491 осіб. Із них 95 отримали такий статус через поранення, контузію, каліцтво.

«Проте для таких дітей на рівні законів досі не передбачено жодних гарантій, окрім безоплатного гарячого харчування в державних і комунальних закладах освіти», — йдеться в заяві.

Омбудсман закликає уряд та парламент «докласти максимум зусиль для впровадження політики захисту та безпеки українських дітей від збройного конфлікту».