«Укрзалізниця» запускає 11 додаткових поїздів до Чорного й Азовського морів. Перелік

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«Укрзалізниця» на червень запускає 11 додаткових поїздів в напрямку Чорного й Азовського морів.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ, зазначивши, що продаж квитків вже відкрили.

Із 3 червня вже почав курсувати поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса — через день, по непарних числах.

Також із 3 червня з Кривого Рогу запустили потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ, по непарних числах. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря починає курсувати потяг № 282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня — потяг № 280/279 Жмеринка — Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах курсуватиме потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу зможуть дістатися Бердянська — потяг № 472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

А з 11 червня для жителів Харкова запускають потяг № 261/262 Харків — Бердянськ. Зі Львова того ж дня почне курсувати потяг № 86/186-185/85 Львів — Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, як зазначили в «Укрзалізниці», для жителів Чернігова та Сум запустять потяг № 213/214 Суми — Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса. В Одесу потяг вирушатиме по непарних числах починаючи з 15 червня, у зворотному напрямку — з 17 червня по непарних числах.