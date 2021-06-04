В Україні за добу коронавірус виявили у понад 2 тисяч нових хворих. Найбільше — у Києві
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 3 червня, коронавірус виявили у 2 266 нових хворих, серед них — 82 дитини та 20 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 963 особи, одужали 8 291 особа. Померли внаслідок ускладнень 95 хворих.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 211 683 випадки. Одужали 2 080 382 особи, померли — 51 054 хворих.
- Зазначимо, в Україні до 30 червня триває адаптивний карантин, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня. Водночас міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.