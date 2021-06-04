В Україні за добу коронавірус виявили у понад 2 тисяч нових хворих. Найбільше — у Києві

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В Україні за минулу добу, 3 червня, коронавірус виявили у 2 266 нових хворих, серед них — 82 дитини та 20 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізували 963 особи, одужали 8 291 особа. Померли внаслідок ускладнень 95 хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 211 683 випадки. Одужали 2 080 382 особи, померли — 51 054 хворих.