Київський сквер на Андріївському узвозі отримав імʼя Василя Сліпака. Перейменують ще низку вулиць

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Комісія з питань найменувань Київської міської держадміністрації прийняла рішення про перейменування низки вулиць і провулків, а також дала назву двом новим площам.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Сквер на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току отримав імʼя оперного співака, Героя України Василя Сліпака, який був убитий російським снайпером на Донбасі 29 червня 2016 року.

Нові назви отримали безіменна площа на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова в Печерському районі (тепер це Кловська площа), а також безіменна площа на перетині проспекту Відрадного і вулиці Героїв Севастополя в Соломʼянському районі (тепер площа Відрадна).

Проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» (Печерський район) отримав назву вулиця Миколи Костомарова.

Перейменовані наступні вулиці і провулки:

вулиця Академіка Кржижановського (Святошинський район) на вулицю Омеляна Пріцака;

провулок Бабушкіна (Шевченківський район) у провулок Сеньківський;

вулиця Кайсарова в Голосіївському та Соломʼянському районах на вулицю Холодноярську;

вулиця Крайня (Деснянський район) на вулицю Осипа Мандельштама;

вулиця Радгосп «Совки» (Соломʼянський район) на вулицю Пронівську;

провулок Радищева (Соломʼянський район) у провулок Юрія Матущака;

вулиця Саратовська (Шевченківський район) на бульвар Павла Вірського;

вулиця Павла Вірського (Деснянський район) на вулицю Анатолія Авдієвського;

провулок Валентини Терешкової (Дарницький район) у провулок Христини Алчевської.

Комісія КМДА також підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району імені диригента, Героя України і професора Льва Венедиктова. Школі № 29 Оболонського району пропонують імʼя кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.