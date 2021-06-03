Нардепи закликали РНБО зняти санкції з бійців добровольчого батальйону імені шейха Мансура

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Кілька десятків народних депутатів під час засідання Верховної Ради виступили із заявою у якій закликали Раду національної безпеки і оборони зняти санкції з деяких добровольців, які воювали на Донбасі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Депутат від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз звернув увагу на те, що в санкційному переліку опинилися громадяни Росії, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.

Чийгоз зазначив, що добровольці, яким загрожує видача до Росії, «в найважчі часи для України стали на захист нашої держави».

Виступив також представник «Голосу», ветеран та учасник оборони Донецького аеропорту Андрій Шараськін. Він зазначив, що з 2014 року участь у протидії російській агресії брали представники різних національностей.

«На заклик української влади відгукнулися не тільки українці зі всього світу, а й дагестанці, грузини, чеченці і росіяни, яких відразу злочинний, кримінальний уряд Путіна оголосив ворогами і оголосив їм переслідування. Ви самі чудово бачили й пам’ятаєте, були численні відеозвернення, направлені якраз нашим побратимам по зброї чеченцям, про те, що «це не ваша війна, йдіть, уряд України вас зрадить... Це не честь – віддавати на поталу ворогові своїх побратимів. Це не честь і не гідність і ницо так чинити з тими, хто стоїть пліч-о-пліч за нашу і свою свободу», – підсумував він.

Видання зазначає, що під санкціями, які РНБО запровадив проти представників кримінального світу опинився й начальник штабу батальйону Муслім Ідрісов. За повідомленням екснародного депутата Борислава Берези, у складі добровольчого батальйону також воювали Умхан Автаєв та Салман Сайнароєв. Вони мають російське громадянство і, згідно з указом президента Володимира Зеленського, можуть бути видворені до Росії.